Fernanda Torres confirma que foi sondada para o papel de Odete Roitman: 'Topo tudo por amor'

RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista ao F5 durante o lançamento da autobiografia de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, Fernanda Torres quebrou o silêncio sobre as especulações com relação ao remake de "Vale Tudo".

A atriz confirmou que foi cotada para viver a vilã Odete Roitman, mas que ainda não há nada concreto. "Fui sondada sim, mas não tem nada certo", disse. "No momento, o que estou fazendo é lançar o filme do Walter [Salles]."

Ela é a protagonista de "Ainda Estou Aqui", que estará na disputa pelo Leão de Ouro no Festival de Veneza.

Apesar de ainda não ter certeza se estará na novela, Fernanda afirma que aceita o desafio de viver a icônica vilã. "Eu topo tudo, a gente nunca sabe. Topo tudo por amor", disse.

Em tom elogioso ao homenageado da noite, Fernanda disse que Boni instituiu o horário do brasileiro. "Ele determina que horas as pessoas vão jantar. Ele regulou o horário do país, uma coisa impressionante", disse a atriz.