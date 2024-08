Milton Cunha celebra visibilidade LGBT nas Olimpíadas e 'coragem' de convite da CazéTV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O carnavalesco Milton Cunha fechou a cobertura das Olimpíadas na CazéTV com sua participação na transmissão da cerimônia de encerramento deste domingo (11). Ao final do evento, ele ressaltou a importância da visibilidade LGBTQIA+ nos Jogos e disse ter sido uma honra fazer parte da transmissão.

Cunha comemorou a experiência na cobertura de uma Olimpíada. Ex-carnavalesco de escolas cariocas como Beija-Flor, União da Ilha, Unidos da Tijuca, São Clemente e Viradouro, e da paulistana Leandro de Itaquera, Cunha, 62, ele é há 11 anos comentarista de Carnaval da Globo e também faz reportagens pré-desfiles com personagens do mundo do samba.

Ele citou o saltador Tom Daley como exemplo. "A cena do saltador artístico, ele dedica a medalha dele ao marido e aos dois filhinhos. E aí, em cadeia mundial, você tem a visibilidade de nós, gays", disse.

"E a coragem da CazéTV de me convidar, me trazer para esse universo outro, diferente, do povo do esporte e tal, e sem medo, com coragem de misturar. Coragem de dizer, meu amor, democracia, liberdade, tudo cabe. Mistura aí que vai dar certo", comentou o carnavalesco.

"Então, foi minha honra de estar com vocês e que essa coragem da CazéTV alcance outras vertentes para que a gente possa, na boa, misturar bom humor, esporte, beleza, cultura e alegria. Esse olhar de pegada engraçada, de pegar o nome dos atletas e já fazer gag com eles", complementou.

Cunha foi assunto no X (ex-Twitter) durante o encerramento por ter se empolgado com a participação do atleta grego Emmanoiul Karallis. "Ui... Arrasou, karallis. Já começar com o Karallis é babado fortíssimo. Viva Karallis!", falou na transmissão.

