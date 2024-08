Fã de 3 anos morta em queda de avião comove a cantora Sandy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A história da menina Liz Ibba dos Santos, 3, uma das vítimas da queda do avião da Voepass que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, emocionou a cantora Sandy.

"Muito, muito comovida com a história que apareceu no Fantástico da pequena Liz, que gostava tanto de 'Areia'. Meu peito se esmaga só de pensar na dor dessa mãe", escreveu Sandy após assistir reportagem em que a criança aparece cantando.

Em entrevista ao Fantástico, a jornalista Adriana Ibba, mãe de Liz, contou que a filha entrava no carro e pediu para ouvir a música de Sandy e Lucas Lima. "Ela cantava lindamente", contou.

Lucas também ficou abalado com a história. Ele contou, nas redes sociais, que tentou fugir das notícias sobre o acidente, mas recebeu o vídeo em que a mãe fala do amor da filha pela música e não teve como não ficar emocionado.

"Todo amor do mundo para essa mãe que está vivendo o pior pesadelo de todos que têm filho", disse.

A menina viajava com o pai, o programador Rafael Fernando dos Santos, 41, também morto no acidente. Eles iriam passar o Dia dos Pais em Florianópolis.

Adriana chegou a receber uma mensagem da filha quando ela já havia embarcado. Em conversa intermediada pelo pai, a criança disse que já estava no avião e mandou um beijo.

Antes, em imagens também exibidas pelo Fantástico, Liz aparece brincando no aeroporto de Cascavel (PR) com Joslan Perez, menino de 5 anos que morreu na queda do avião ao lado da mãe e da avó. A família era venezuelana e tentava voltar ao país de origem.

Segundo relatos que Adriana ouviu, Joslan caiu durante a brincadeira e Liz deu a mão para ele levantar.

"Ela era muito generosa, muito maravilhosa", disse. "Eu perdi a melhor parte de mim. A coisa mais bonita. Ela era alegre, abraçava, beijava".

A jornalista afirma que vai acompanhar as investigações sobre a queda do avião que matou 62 pessoas e cobra uma resposta.

"Quero saber de fato o que aconteceu. Não pode uma coisa dessa. Isso é muito inacreditável".

A letra de "Areia", que Liz gostava de cantar, fala em fragmentos de uma vida compartilhada com alguém, detalhe que foi destacado pela mãe da menina na entrevista.

Sandy desejou conforto a Adriana e às outras famílias vítimas da tragédia.

