Globo planeja gravar novo especial de Roberto Carlos fora do Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Globo planeja gravar em São Paulo a edição deste ano de seu especial com Roberto Carlos, 83. A atração é comumente rodada no Rio de Janeiro.

A ideia da emissora é gravar no estádio Allianz Parque o show que será exibido no fim do ano. Inicialmente, segundo o jornal O Globo, planejava-se transmitir o espetáculo musical ao vivo do Maracanã, mas questões de agenda atrapalharam.

O canal já está sondando possíveis convidados para cantar com Roberto na edição deste ano. Em 2023, o cantor dividiu palco com Luísa Sonza, Fábio Jr., Jão, Mumuzinho e Ana Castela.

Os especiais de fim de ano com Roberto Carlos também fazem sucesso fora do Brasil. De 1987 para cá, já foram vendidos para países como Portugal, Uruguai, Peru, Paraguai, Cuba e Estados Unidos.