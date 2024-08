Após acidente doméstico e morte do irmão, Fafá de Belém lamenta fase ruim

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A gargalhada escancarada de Fafá de Belém, um de seus traços mais marcantes, anda rareando. A cantora passa por uma fase difícil em sua vida - e não esconde isso de ninguém. No final de junho, ela sofreu um acidente doméstico, que a fez ficar de cadeira de rodas, e dias depois perdeu o irmão mais velho, Kim Palha. "Acho que não estou no inferno astral, estou no 'Inferno de Dante', onde o astral se encontrou", comentou a cantora, que completou 68 anos no dia 9 de agosto.

Assumidamente acelerada, a cantora paraense contou que a mobilidade limitada tem sido o seu maior inimigo nos últimos dias. Fafá lesionou o joelho após um tropeço no tapete da sala. Ela disse ainda que irá precisar reaprender a andar e que o acidente a fez olhar com mais cautela para a própria saúde.

Ela então explicou: "Sempre trabalhei por conta própria e descobri, entrando na pandemia e saindo dela, que a urgência era muito mais do outro. Nunca parei para fazer coisas minhas, para ter tempo de férias, para me dedicar. Só que agora tenho tido mais tempo para refletir o que se quer na vida."

Fafá lembrou também a dor da perda do irmão mais velho. "Ele era o meu grande parceiro de vida, um fotógrafo fabuloso, um jornalista interessante e foi muito complicado. Não pude ir a Belém porque naquela ocasião ainda não podia entrar em avião. Mas, mais uma vez os amigos cuidaram de tudo, de tudo que você pode imaginar. Amigo na vida é o sal, né? É o sal da vida", disse ela em entrevista ao Gshow. A causa da morte de Kim Palha não foi revelada pelos familiares.