'Amo Cássia Kis, apesar das nossas divergências ideológicas', diz Dira Paes

GRAMADO, RS (FOLHAPRESS) - A atriz Dira Paes estreou seu primeiro filme como diretora, "Pasárgada", nesta terça-feira, no Festival de Gramado. O longa intimista, que acompanha uma ornitóloga, vivida pela própria atriz, foi feito na pandemia, e explorou também cenas em videoconferências. Nelas, Irene, a protagonista, conversa com sua irmã, interpretada por Cássia Kis.

A escolha de Kis foi uma surpresa para o público, diante das posições políticas conflitantes com o restante do elenco, que tem ainda Humberto Carrão como o mateiro Manuel. Tanto Carrão como Paes se manifestaram politicamente contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiado por Kis.

"Cássia é uma atriz brilhante, fomos irmãs em 'Ele, o Boto', de Walter Lima Jr., e pensei imediatamente nela para o papel de minha irmã. Eu amo a Cássia Kis, apesar de todas as nossas divergências ideológicas", diz Paes.

A reportagem apurou com a equipe do filme que o pedido para a participação foi antes de Kis tornar-se uma figura presente em protestos antidemocráticos e que se optou por respeitar seu legado como atriz.

O longa de Paes em Gramado concorre com outros seis longa-metragens e chega ao circuito em setembro. Na curadoria deste ano, do ator Caio Blat e do crítico Marcos Santuário, quatro de sete realizações são femininas na mostra de longas.