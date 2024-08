Silvio Santos e Fausto Silva estão internados no mesmo hospital em São Paulo

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fausto Silva, 74, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (15). A reportagem apurou que a chegada do apresentador à unidade assustou algumas pessoas que estavam no mesmo setor de internação da unidade, ala, inclusive, próxima de onde está hospitalizado Silvio Santos, 93, desde 1º de agosto.

Luciana Cardoso, mulher de Faustão, diz que o quadro não preocupa e que ele foi levado para o hospital para tratamento de rotina. "Ele vai duas vezes por semana. Tudo conforme a rotina dele", explicou a empresária em troca de mensagens. O ex-funcionário da Band e da Globo foi internando nesta quinta à noite, e permanecia lá até o início da tarde desta sexta-feira (16).

O apresentador passou por um transplante de rim, em fevereiro, e desde então periodicamente se interna para exames regulares que verificam se o órgão transplantado está funcionando bem. Em agosto de 2023, Faustão passou por um transplante cardíaco

Enquanto a internação de Faustão não é cercada de mistérios, o mesmo não acontece com Silvio Santos. O dono do SBT é mantido sob proteção para que nenhuma informação sobre seu estado de saúde seja vazada. A assessoria da emissora chegou a divulgar que o comunicador iria apenas passar por exames de imagem. Entretanto, o empresário segue na unidade.

Esta é a segunda internação do apresentador em menos de um mês. Em meados de julho, ele esteve também no Einstein cuidando de um quadro de H1N. Silvio chegou a receber alta, mas retornou 10 dias depois. O hospital não comenta o caso nem divulga boletins a pedido dos familiares.

A reportagem apurou que Silvio chegou ao hospital reclamando de cansaço e, por precaução, os médicos decidiram fazer novos exames. Eles então descobriram uma bactéria. Por esse motivo, o apresentador começou a tomar um ciclo de antibióticos e só uma das medicações testadas surtiu efeito. O estado de saúde do paciente é blindado até internamente no Albert Einstein. Nem os médicos e enfermeiros de plantão na emergência têm acesso ao prontuário.

Silvio, que foi internado com outro nome sem ser o de batismo, Senor Abravanel, para evitar acesso a informações sobre o seu quadro de saúde, está internado em uma área com entrada restrita. O neto, Tiago Abravanel contou que ainda não tinha visitado o avô no hospital. "É super-restrito. Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus ele está superbem e assistido por todos os médicos", disse Tiago à durante o lançamento da autobiografia de Preta Gil nesta quarta-feira (14), no Rio.