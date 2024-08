'As últimas semanas foram intensas', diz médico de Silvio Santos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Victor Dornelas, geriatra que atendeu Silvio Santos no Hospital Israelita Albert Einstein, usou as redes sociais na noite deste domingo (18) para se despedir do apresentador. Ele também falou sobre os cuidados que a equipe teve com o dono do SBT. Silvio faleceu neste sábado (17),vítima de uma broncopneumonia que, segundo o boletim médico, foi uma consequência da infecção por H1N1.

"Cuidar de você foi o maior desafio e o maior privilégio que eu já tive. As últimas semanas foram tão intensas que a sensação foi de que duraram muito mais tempo", começou Dornelas que elogiou chamando de "bonito" a dedicação de todos envolvidos no atendimento do empresário. "Mais bonito do que isso, foi ver o amor e a fé da sua família. Inabalável, intensa e verdadeira", completou o médico.

Dornelas exaltou o orgulho que teve em cuidar de Silvio Santos, que morreu aos 93 anos. "Um amor que transbordava em cada gesto, palavra e olhar. Um amor que acolheu e nos permitiu praticar uma medicina honesta e humana, preservando a sua biografia", disse.

Ele até recordou uma conversa que os dois tiveram no mês passado. "Quando você me perguntou o motivo de eu não ser casado. Sem graça, respondi que eu era casado com meus pacientes. Ganhei um lendária risada com a reposta e de bônus, outra lição: 'Conheço poucas pessoas que trabalharam mais do que eu, mas a família é muito importante, Dr. Victor, não se esqueça'", acrescentou.

O geriatra ressaltou que a passagem de Silvio foi "serena e digna" e ainda agradeceu a família Abravanel por acreditar em seu trabalho. "Obrigado pela confiança, D. Iris, Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Obrigado Gabriel Truppel Constantino pela parceria, companheirismo e amizade. Obrigado ao Hospital Israelita Albert Einstein e profissionais envolvidos por nos permitir a melhor prática. Obrigado por tanto Silvio", concluiu Victor.