Michael Madsen, ator de 'Kill Bill', é preso por violência doméstica nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Michael Madsen, 66, ator americano conhecido por filmes como "Kill Bill" e "Free Willy", foi preso acusado de violência doméstica contra sua mulher, DeAnna Madsen, no último sábado (17).

A polícia de Malibu recebeu ligações de denúncia na madrugada do dia 17, segundo a Variety. Ele foi preso logo depois e liberado após pagar um fiança de US$ 20 mil.

Um assessor do ator disse à revista que o casal teve um desentendimento. "Foi um desentendimento entre Michael e sua mulher, que nós esperamos resolver de forma positiva para ambos".

Madsen é conhecido por sua longa colaboração com o diretor Quentin Tarantino. Ele não apenas participou do filme de estreia do cineasta em 1992, mas recentemente também atuou em "Os Oito Odiados" (2015) e em "Era Uma Vez em Hollywood" (2019).