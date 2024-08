Band ignora possível desgaste e renova produção do MasterChef para 2025

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Band já acertou com a Endemol Shine Brasil, dona do formato, a produção de novas temporadas do MasterChef, um de seus principais programas, para 2025. Inicialmente, a edição de amadores está confirmada.

Ainda nas próximas semanas, inscrições para cozinheiros amadores de todo o Brasil serão abertas através da internet. Logo em seguida, começam as seletivas com produtores para a escolha do elenco de mais uma edição do reality de gastronomia.

Neste mês, a Band começa a gravar uma temporada exclusiva com confeiteiros. A estreia vai ao ar em novembro. Para 2025, ainda não há definição se alguma outra temporada irá ao ar, além da que vai contar com os aspirantes a profissionais de cozinha.

A Band tem motivos para seguir produzindo o MasterChef. O primeiro deles é o faturamento. A temporada deste ano tem 13 patrocinadores, divididos em três cotas: a master, e mais cara, é composta por Aram, Brastemp, Cacau Show, Italac, Nestlé, Royal Prestige e Stone.

Band também vendeu as cotas chef com Camicado, C6 Bank, Dona Benta, Petybon e Zero-Cal e o top 5 segundos, que é da marca Vigor.

Junto ao sucesso publicitário que ainda existe, está o êxito na internet. No YouTube, a temporada com amadores deste ano tem média de 2 milhões de visualizações. Por lá, a Band costuma dividir o programa em cinco partes.

Mesmo disponibilizado gratuitamente pela plataforma de vídeos do Google, o MasterChef também vai bem na Max, onde entrou neste ano por causa da fusão entre Warner e Discovery -que é parceira da TV do Morumbi na atração.

Desde a estreia da fase deste ano, em maio, o MasterChef figura frequentemente no top 10 da plataforma. Na semana passada, chegou a ficar em primeiro lugar no streaming, com novos episódios disponibilizados todas as sextas.

