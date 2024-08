Carlos Alberto de Nóbrega afirma que falta humor na televisão brasileira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - À frente do programa de humor "A Praça é Nossa", Carlos Alberto de Nóbrega diz que gostaria de ver mais programas humorísticos na TV aberta. Ele afirma que a atração que comanda no SBT é um dos poucos programas de humor no ar atualmente.

"Os que existem são depois da meia-noite. Eu sinto falta de humor na televisão."

Carlos Alberto falou brevemente com a imprensa nesta terça-feira, durante o lançamento em São Paulo de "O Lado B de Boni", livro de memórias de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Durante três décadas, ele foi um dos nomes mais poderosos da TV Globo, emissora na qual trabalhou como diretor.

O executivo fez um longa dedicatória a Carlos Alberto durante o evento. "A gente estava lembrando da época em que nós começamos e o quanto ele foi amigo meu."

Neste sábado (17), o apresentador perdeu Silvio Santos, de quem também era muito próximo. O dono do SBT morreu aos 93 anos em decorrência de uma broncopneumonia.

"Adeus, amigo. Foram 70 anos de amizade e uma saudade que será eterna", escreveu ele nas redes sociais.