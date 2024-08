Após crises e afastamento, Jennifer Lopez pede divórcio de Ben Affleck, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Exatamente há dois anos, Jennifer Lopez e Ben Affleck subiam ao altar em cerimônia de casamento tradicional. Porém, tudo mudou, e segundo o TMZ, J.Lo solicitou sozinha o divórcio oficialmente ao entrar com um pedido no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles.

Conforme o site, não haveria nenhum acordo pré-nupcial. Uma fonte disse à People que a cantora tentou fazer as coisas darem certo e está com o coração partido pelo rumo que tudo tomou.

A relação de ambos é antiga e foi reacesa em 2021, 18 anos depois de eles terem ficado noivos inicialmente e adiado um casamento planejado para setembro de 2003. A primeira separação aconteceu em 2004.

Só que o relacionamento passou por muitas crises, e notícias apontavam para um afastamento, com direito a casas separadas. Ambos também não eram mais vistos juntos em eventos.

Agora, a prioridade dela é cuidar dos filhos gêmeos, Max e Emme, 16, frutos do relacionamento dela com Marc Anthony, com quem foi casada de 2004 a 2014.

O ex-casal também colocou à venda uma mansão localizada em Beverly Hills, o que agora vira um impasse entre eles.