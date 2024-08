Investigação de morte de Nahim é mantida em segredo de Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As investigações sobre a morte do cantor Nahim seguem em segredo de Justiça. O cantor foi encontrado morto em sua residência, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em 13 de junho. Desde então, a Polícia vem investigando o caso.

Na ocasião da morte, a Polícia Civil informou à Folha que Nahim havia caído da escada. "Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima estava sozinha em casa, quando caiu da escadaria da residência". Mas, ainda segundo a nota, o corpo fora encaminhado ao IML e o caso fora registrado como morte suspeita no 1º DP de Taboão da Serra.

Posteriormente, Andrea Andrade, sua ex-mulher, solicitou que a investigação fosse mantida em segredo de Justiça. A informação foi confirmada ao F5 pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Contudo, ela veio às redes sociais nesta quarta-feira (21) para informar que as conclusões já estão prontas e que requisitou a quebra do sugilo, mas não teve seu pedido atendido.

"O juiz indeferiu a retirada do segredo de Justiça para preservar a imagem do Nahim, para preservar a investigação, para dar-se conclusão ao laudo", disse a ex-A Grande Conquista no Instagram.

Andreia também voltou a falar de Noelle, filha do falecido cantor. No dia do velório, ela proibiu que a herdeira fosse ao velório do pai, já que Nahim nunca havia realizado o sonho de conhecer os netos, devido a desacordo com a filha.

"Agora também não adianta a filha dele vir. Quero deixar bem claro que não venha, porque não vai entrar. Não vai ver o pai, não vai se despedir do pai. A partir do momento que ela considerou que ela não tem pai, também não venha. Esteja avisada, nem perca tempo", disse Andreia em entrevista ao SBT.

Nesta quarta, ela voltou a mencionar Noelle e disse que a filha de Nahim contratou advogado do cantor: "Se ela não quis saber do pai no enterro, que interesse tem agora? E por que esse advogado se alinhou a ela, sendo que foi contra a mãe?".

Nahim Jorge Elias Júnior ficou famoso na década de 1980, quando conquistou o público em programas de auditório e venceu o quadro "Qual é a Música?", do extinto Programa Silvio Santos. Em 1984, Nahim foi jurado no Cassino do Chacrinha, na TV Globo.

