Criticada, novela 'Família é Tudo' sobe na audiência e lidera pesquisas no Google

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Prestes a entrar em seu mês final, a novela "Família é Tudo", exibida na faixa das sete pela Globo, vive momento curioso. As criticas à produção aumentaram nas redes sociais. Mas sua audiência e interesse na internet vêm crescendo na mesma medida.

Segundo dados obtidos pelo F5, a trama protagonizada por Nathalia Dill e Renato Goés conseguiu bater seu recorde na Grande São Paulo na semana passada, entre os últimos dias 12 e 17 de agosto. Foram 22,8 pontos de média.

Na segunda retrasada (12), a novela atingiu seu pico desde a estreia, com 25 pontos de média. Na capital paulista, cada ponto equivale a 191 mil telespectadores. No Rio de Janeiro, "Família é Tudo" também vai bem e alcançou 25 pontos de média na semana passada.

Outro dado que chama a atenção é a curiosidade dos internautas em relação ao desenrolar da história. "Família é Tudo" supera "No Rancho Fundo" e "Renascer" em buscas por novelas da Globo no Google. Nas redes, o público tem detonado a baixa qualidade de texto e das atuações do elenco da novela das sete.

Outra polêmica chamou a atenção nos últimos dias para a novela.

O influenciador Gil do Vigor foi impedido pela Justiça de participar da atração, em pedido de liminar feito pelo Sindicato dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões do estado do Rio (Sated-RJ).

Caso a Globo descumpra, terá de pagar multa de R$ 30 mil. A emissora pode recorrer da decisão. Gil do Vigor gravaria suas primeiras cenas na próxima semana.

