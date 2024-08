Oasis confirma volta com série de shows em 2025

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda britânica Oasis, dos irmãos Liam Gallagher e Noel Gallagher, anunciou oficialmente na madrugada desta terça-feira (27) a volta aos palcos, com uma série de shows durante o próximo verão no hemisfério norte, em 2025.

"É isso, está acontecendo!", confirmou o grupo nas redes sociais.

A turnê começará em 4 de julho em Cardiff, no País de Gales, e depois se deslocará para a cidade natal dos Gallagher, Manchester, onde estão previstos quatro shows.

Depois, haverá outras quatro noites no emblemático estádio londrino de Wembley, seguidas por shows em Edimburgo e na capital irlandesa, Dublin.

Os ingressos começam a ser vendidos no sábado (31).

"Há planos em andamento para que Oasis Live '25 vá a outros continentes fora da Europa mais tarde no próximo ano", acrescentaram os irmãos.

O anúncio do retorno ocorre 30 anos após o primeiro álbum "Definitely Maybe", lançado em 29 de agosto de 1994, com o qual a banda de Manchester se tornou conhecida.

Rumores sobre o retorno da banda que marcou os anos 1990 circularam nas redes sociais nos últimos dias. A expectativa aumentou quando Liam Gallagher postou no X, no domingo, a frase "eu nunca gostei da palavra 'antigo' [ou 'ex']", o que foi entendido como uma referência à forma como a mídia o costuma caracterizar -"ex-Oasis", ou "antigo vocalista do Oasis".

A euforia dos fãs começou há uma semana, após a publicação de vídeo nas redes sociais. Na gravação, que tem 14 segundos, é possível ver uma casa em meio a uma grande área verde.

Alguns seguidores especularam que as imagens aéreas mostram Sawmills Studio, na Cornualha, onde o Oasis gravou seu álbum de estreia, o aclamado "Definitely Maybe", de 1994.

A banda acabou há 15 anos, com o anúncio da saída de Noel Gallagher. Na época, ele disse que "simplesmente não poderia continuar trabalhando com Liam nem mais um dia".

Ao longo dos anos, os irmãos recusaram a reconciliação.