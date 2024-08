Após cirurgias, Tony Ramos comemora aniversário de 76 anos e se emociona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tony Ramos, 75, recebeu uma homenagem em seu aniversário no último domingo (25), no Teatro Casa Grande, no Leblon, Zona Sul do Rio.

O ator, que estrela a peça "O que só sabemos juntos", com a atriz Denise Fraga, recebeu uma homenagem após o espetáculo. Ele se emocionou ao receber um bolo, que estava escrito "Toninho", apelido pelo qual a mãe o chamava.

O momento foi registrado pela atriz Claudia Abreu, que também assistiu à apresentação e fez questão de homenagear o amigo. "Que noite linda e emocionante! E ainda tive a sorte de assistir 'O que só sabemos juntos' no aniversário do Tony. O teatro é mesmo o lugar dos melhores encontros, seja no palco ou na plateia."

Tony Ramos retornou aos palcos após voltou aos palcos passar por duas cirurgias na cabeça para tratar um sangramento intracraniano.

Leia Também: Preta Gil tem alta hospitalar e recebe surpresa de amigos