'Renascer' termina abaixo do esperado na Globo e com audiência morna

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O remake de "Renascer" chega à sua última semana de forma tímida: se não aumenta a audiência do horário das nove, também não a derruba. Segundo dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, a trama escrita por Bruno Luperi e protagonizada por Marcos Palmeira fechará com 26 pontos de média no principal mercado de televisão do Brasil.

Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores. O índice é o mesmo alcançado pela sua antecessora, "Terra e Paixão" (2023), escrita por Walcyr Carrasco, e apenas dois pontos acima de "Travessia" (2022), de Glo considerada um grande fracasso, e que alcançou apenas 24 pontos.

Mesmo que tenha um surpreendente crescimento na última semana, "Renascer" não passará desta média. A meta da Globo é conseguir, ao menos, 30 pontos nos últimos dias do folhetim no ar, especialmente na sexta (6), dia de seu último capítulo.

Na Bahia, onde a trama se passa, o folhetim vai fechar com 26 pontos, acima do que conseguiu "Pantanal" (2022) na capital baiana. Mas em alguns dias, a trama perdeu para "No Rancho Fundo" e "Família é Tudo".

Internamente, a direção de dramaturgia da Globo admite que a produção não foi ao ar em um bom momento, nem no melhor contexto histórico, comparando-se ao que foi exibido recentemente no horário –o que prejudicou a audiência do folhetim.

Mesmo com audiência morna, "Renascer" foi um êxito comercial e virou a novela das nove de maior arrecadação publicitária da Globo, o que também foi comemorado.

"Renascer" terá um último capítulo mais curto devido ao jogo da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que começará às 22h. A trama terá finais exibidos em seu penúltimo dia.

Em seu lugar, a Globo estreará "Mania de Você", produção que marca o retorno de João Emanuel Carneiro, autor de "Avenida Brasil" (2012), ao horário nobre da emissora.

