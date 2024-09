Modelo de site adulto salva ator de Beiçola, de 'A Grande Família', de despejo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Marcos Oliveira, o Beiçola de "A Grande Família", foi salvo do despejo por sua xará, a influenciadora Martina Oliveira, conhecida como Beiçola do Privacy.

Martina doou a Marcos cerca de R$ 20 mil, sendo R$ 12 mil referentes aos três aluguéis atrasados e mais dois meses adiantados. O ator, que enfrenta uma grave crise financeira, recebeu ordem de despejo no dia 21 de agosto. Ele teria dez dias para deixar seu apartamento no Botafogo, zona sul do Rio. "Estou em pânico, não sei para onde vou", falou ele na ocasião.

Nesta segunda-feira (2), a advogada de Marcos, Rose Scalco, publicou a novidade no Instagram, comemorando a ajuda de Martina.

"A influenciadora Martina Oliveira, que ficou conhecida como a filha do Beiçola pela semelhança com o personagem, pagou o débito dos alugueres para evitar o despejo e mais dois meses a vencer para que dê tempo de acharmos um local mais barato para que ele possa morar", escreveu Rose.

Ao todo, o valor da ação de despejo era de quase R$ 20 mil, somando os aluguéis atrasados, custos judiciais e honorários. Porém, a advogada conseguiu a gratuidade dos honorários em razão das condições do ator.