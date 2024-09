'Infelizmente, a gente tem que conviver com isso', diz Sula Miranda após assalto em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assaltada em São Paulo em plena luz do dia, a cantora Sula Miranda disse que toda essa situação é "um incômodo muito grande", já que "trabalha com o celular". Em vídeo enviado ao Encontro (Globo), ela lamentou o episódio ocorrido eu uma região nobre da capital, na segunda-feira (2).

"Infelizmente, posso dizer que sou mais uma vítima da falta de segurança na cidade de São Paulo. A gente trabalhando, com outras colegas de trabalho, na porta de uma emissora", começou.

"Vocês têm os vídeos aí com a imagem da pessoa audaciosa, esse rapaz que não tem pudor nenhum, não tem medo de andar com a cara limpa, sem medo de ser fotografado, filmado. Quem sabe, se realmente as autoridades trabalharem de uma forma mais eficaz aqui em São Paulo, vão conseguir [prendê-lo]", disse.

No momento do roubo, a cantora se preparava para gravar um programa para a Rede Vida com Claudete Troiano, o cantor Ovelha e a jornalista Claudia Tenório. Ela filmava Claudete na rua saindo de um carro quando foi atacada por um membro da chamada gangue da bike.

"Infelizmente a gente tem que conviver com isso, né? Sem segurança nenhuma na cidade. E um incômodo muito grande, porque a gente trabalha com o celular", pontuou.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de SP, a Polícia Civil investiga o caso. A ocorrência foi registrada na Delegacia Eletrônica e encaminhada ao 23º Distrito Policial (Perdizes), responsável pela área dos fatos.

