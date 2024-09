Band faz acordo com Disney e vai mostrar série com Juliana Paes em horário nobre

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Band fechou na última quarta (4) um acordo com a Disney para exibir produções nacionais da empresa de Mickey Mouse em horário nobre. O primeiro fruto dessa parceria começa na semana que vem, a partir do dia 12, com a exibição de "Vidas Bandidas".

Segundo apurou a reportagem, a Band mostrará produções nacionais do Disney+, a plataforma de streaming da empresa nas noites de quinta, às 22h45. A princípio, o vínculo é válido até o fim do ano.

O acordo é parecido com o que a Band já tem com a Warner Bros Discovery. Nas noites de sexta, a TV do Morumbi já mostra a Hora Max, com produtos que fazem sucesso na plataforma, como o docu-reality Operação Fronteira.

Lançada no último dia 21 de agosto com Juliana Paes, Thomás Aquino, Larissa Bocchino, Maria Bopp, Larissa Nunes e Rodrigo Simas em seus papéis principais, "Vidas Bandidas" foi realizada pela produtora Intro Pictures em parceria com o Disney+.

A série conta a história de Serginho (Rodrigo Simas) e Raimundo (Thomás Aquino). Eles são cúmplices em um esquema criminoso, trabalhando para a quadrilha liderada por Bruna (Juliana Paes) e assaltando turistas no Rio de Janeiro.

Raimundo sonha em abandonar a vida de crimes e construir um futuro com sua namorada Marina (Larissa Nunes), mas Serginho, ambicioso e imprudente, o convence a participar de um último grande golpe: roubar a própria chefe.

Quando o assalto falha, Serginho mata acidentalmente Lara (Larissa Bocchino), a irmã de Bruna, e deixa Raimundo ferido e abandonado na cena do crime.

Condenado e preso, Raimundo descobre que Serginho roubou sua vida e agora vive o sonho que ele havia planejado. Seis anos depois, Raimundo sai da prisão decidido a se vingar, enquanto Bruna também busca justiça pela morte da irmã.

