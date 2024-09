Anna Delvey, a golpista de série da Netflix, é confirmada no Dancing with the Stars

(FOLHAPRESS) - Golpista condenada que cumpriu quase quatro anos de prisão por se passar por uma herdeira alemã e enganar bancos e hotéis, Anna Delvey, que virou série da Netflix, acaba de ser confirmada como integrante do elenco do programa Dancing with the Stars. A estreia está programada para 17 de setembro.

Ela terá de dançar usando uma tornozeleira eletrônica, artefato com o qual costuma posar em fotos em suas redes sociais. Anna cumpre pena domiciliar desde 2022.

O anúncio oficial mostra Delvey, cujo nome verdadeiro é Anna Sorokin, com um vestido dourado e a tornozeleira num dos pés.

Como reporta o New York Post, o comunicado de imprensa da ABC, de propriedade da Disney, "higienizou" o currículo de Delvey, chamando-a de "uma artista, ícone da moda e infame socialite de Nova York que ganhou atenção internacional depois que a Netflix comprou os direitos de sua história".

De uns tempos para cá, Delvey vem usando sua notoriedade para lucrar e permanecer como uma celebridade. A partir desta sexta (6), ela marcará presença num dos desfiles do New York Fashion Week.

Além disso, a russa costuma dar jantares repletos de estrelas em seu apartamento, vendeu suas obras de arte e tem um podcast. Também participa do programa americano "The Anonymous", um reality onde os participantes precisam mentir mutualmente.

Leia Também: Taylor Swift assiste ao Jogo de Travis Kelce com os sogros no estádio