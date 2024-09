Taylor Swift assiste ao Jogo de Travis Kelce com os sogros no estádio

Nesta quinta-feira, Taylor Swift esteve no Arrowhead Stadium, em Kansas City, para assistir ao primeiro jogo da temporada da NFL.

O namorado de Taylor, Travis Kelce, é jogador dos Kansas City Chiefs, que enfrentaram os Baltimore Ravens e saíram vitoriosos.

Swift foi ao estádio para apoiar seu parceiro e a equipe, e estava acompanhada pelos sogros.

Os pais de Travis, Donna e Ed Kelce, assistiram ao jogo ao lado de Taylor, conversando sobre os acontecimentos em campo.

Taylor estava vestida com um look completo em jeans, incluindo um top, calças e botas vermelhas de couro, acima do joelho.

