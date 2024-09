Ela tem maldade no DNA, diz Adriana Esteves sobre Mércia, de 'Mania de Você'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - E lá se vão 12 anos que a vilã Carminha é lembrada e cultuada como a personagem mais marcante na trajetória de Adriana Esteves, 54. Mas preparem-se porque vem chumbo grosso aí. Quem afirma é a própria atriz, ao descrever Mércia, de "Mania de Você" (Globo), novela que estreia nesta segunda (9), na faixa das 21h. "Ela tem a maldade no DNA", diz. "Carminha tinha humor, era ácida. A Mércia é fria, calculista e neurótica. Ela é muito vilã. Tem uma carência que extrapola para a brutalidade".

Adriana diz que João Emanuel Carneiro, o mesmo autor de "Avenida Brasil" a tem desafiado. Não está sendo moleza desvendar e construir Mércia. "Estou tendo muito trabalho para entender, sabe? Ela é difícil, misteriosa, e eu adoro esse jogo do João. A gente nunca sabe que rumo a personagem vai tomar. Uma loucura. Estou me jogando."

"Mania de Você" marca a terceira parceria dela com o autor e pode ser também a última novela na carreira da atriz. Adriana reconhece diz que anda um pouco cansada do formato. "É muito trabalhoso. Capítulos, gravações... Muito tudo", comenta ela, que quando fez "Amor de Mãe" há cinco anos, achou que seria a derradeira.

A pandemia a fez mudar de ideia. "Ficava feliz sabendo que alguém estava produzindo um conteúdo para a nossa saúde mental. Vi o quão era importante o nosso ofício e falei: 'não vou me aposentar das novelas, vou voltar'".

Adriana diz que séries, filmes e peças teatrais continuam nos seus planos por mais alguns anos. O trabalho lhe dá prazer, e isso ela não nega. Assim como cuidar da família e de si mesma, quando o assunto é saúde. Vaidade? Ela diz que tem muito pouca, para decepção da sua mãe, dona Regina. "O sonho dela era que eu fosse mais vaidosa. Ela sempre fala assim quando saio de casa: 'Não vai passar um batonzinho?' (risos). Sou meio surfista. Gosto desse lugar de uma beleza mais natural."