Adriana Esteves diz que papel em 'Mania de Você' pode repetir sucesso em 'Avenida Brasil'

(FOLHAPRESS) - Adriana Esteves está otimista com "Mania de Você", próxima novela das nove da Globo. No próximo domingo (8), a atriz veterana estará no "Fantástico" juntamente com João Emanuel Carneiro, autor da nova trama da emissora.

Em conversa com a repórter Renata Ceribelli, Adriana fala sobre a expectativa em cima da nova trama do horário nobre, que estreia na segunda (9). Para ela, existe uma chance de Mércia, sua nova antagonista na trama, conseguir um sucesso parecido com o de Carminha, de "Avenida Brasil" (2012).

"É muito surpreendente. Acontece muita coisa. Nas novelas do João sempre acontecem muitas coisas, só que nessa eu estou achando que ele está se superando. Porque acontece muita coisa diferente em cada episódio", avisa a atriz.

"É um quadrilátero amoroso a história, que, de certa maneira, uma ama o outro, que ama o outro, que ama o outro, que não ama ninguém. É em cima disso que se dá toda a dinâmica da história. E esses personagens vão ficando ao mesmo tempo vilões e heróis. Vão alternando lugares durante a história", adianta o autor.

"Mania de Você" contará a história de Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), que parecem predestinadas a entrarem, literalmente, uma na vida da outra.

Nascidas no mesmo dia, em situações bem distintas, elas se conhecem anos mais tarde, unidas por coincidências que vão além da data de aniversário.

De origem humilde, Viola se muda com o namorado Mavi (Chay Suede) para Angra dos Reis, onde Luma tem uma vida luxuosa, bancada pelo homem que acredita ser seu pai, o inescrupuloso Molina (Rodrigo Lombardi), empresário do ramo de cibersegurança

Ele mantém um relacionamento não assumido com sua funcionária Mércia (Adriana Esteves), mãe de Mavi. Luma namora Rudá (Nicolas Prattes), que acaba conhecendo Viola por acaso e se encanta pela recém-formada, formando um quarteto amoroso.