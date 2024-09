Kate Winslet diz ter sido instruída a esconder 'dobrinhas' em set de novo filme: 'Situação bizarra'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Kate Winslet, 48, ainda está engasgada com uma situação que viveu nos bastidores do filme "Lee", previsto para estrear em dezembro nos cinemas brasileiros. Recentemente, ela contou em uma entrevista ter sido instruída a esconder suas dobrinhas em cena. O episódio a fez não ficar calada e se posicionar mais uma vez contra os padrões de beleza estabelecidos pela sociedade.

A atriz britânica fez um apelo e disse que as mulheres deveriam celebrar "ter um corpo real, ter curvas e talvez algumas dobrinhas extras" em entrevista à BBC. Ela reclamou que a situação não acontece entre os homens em Hollywood: "É interessante o quanto as pessoas gostam de rotular as mulheres. Isso é absolutamente bizarro para mim. Situação bizarra."

Ela então continuou. "A vida é curta e não quero mais olhar para trás e questionar 'por que me preocupei com isso' e, então, adivinhe: não vou me preocupar mais", explicou afirmando que pretende continuar alertando sobre essas situações.

Protagonista da cinebiografia da lendária fotógrafa e correspondente de guerra Elizabeth 'Lee' Miller, Kate detalhou a cena em aparece sentada em um banco de biquíni. "Um dos membros da equipe veio e me disse que eu poderia sentar mais ereta e começou a fazer rodeios. Eu respondi: 'Para que não vejam minhas dobrinhas da barriga? De jeito nenhum!'", respondeu. "Foi proposital, sabe?", reconheceu.

A atriz lembrou que sua personagem não malhava durante a sua trajetória profissional " A Lee não estava levantando pesos ou fazendo Pilates o tempo todo. Ela comia queijo, pão e bebia vinho, sem se importar muito com a coisa de engordar ou não. Então, é claro, seu corpo estaria 'suave'."