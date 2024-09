'Tenho os meus problemas e cada um que resolva os seus', diz Wanessa Camargo

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Wanessa Camargo chegou animada na segunda noite do Rock in Rio. Fã de Imagine Dragons (por influência dos filhos José Marcus e João Francisco), a cantora estava ainda mais animada em curtir uma noite romântica com Dado Dolabella. "A gente está muito feliz e um momento de paz. Nada nos atinge", diz.

Em um momento "Shine it on", ela falou sobre como é estar no meio da confusão envolvendo o pai Zezé Di Camargo e o irmão Igor por causa da batalha judicial entre Graciele Lacerda e Amabylle Eiroa. "Não me meto. Tenho os meus problemas e cada um resolva o seu. O B.O é deles e não meu", dispara.

Ela também não escondeu que a relação de sua mãe, Zilu Godoi, com Dado, é difícil. "Eles têm suas diferenças, mas o importante é que ela respeita as minhas histórias e a gente entende que tem coisas que a gente tem que colocar limites. A minha mãe é minha mãe, eu a amo de paixão e ela não é obrigada a estar de acordo com as minhas escolhas, mas ela respeita e isso é importante".

Ao lado, Dado ouviu e concordou. "O importante é que cada um está no seu quadrado. Não tenho nada contra ela. Pelo contrário. Ela me deu o amor da minha vida e estou aberto ao diálogo. Não depende só de mim".

A cantora também comentou sobre a experiência de participar do BBB 24 e lembrou que quando saiu da casa, ficou um tempo separada de Dado. "Você sai muito bagunçada, é uma experiência que mexe com a cabecinha da gente. Leva um tempinho para as coisas voltarem para o seu lugar. A gente conversou e tem muito amor, né? Então, quando tem muito amor, a gente tem vontade de ajustar as coisas para poder dar certo", disse.