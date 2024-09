Paolla Oliveira e Yasmin Brunet negam climão no Rock in Rio

(FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira e Yasmin Brunet negaram que houve algum "climão" em um encontro no camarote do Rock in Rio no último domingo (15).

"O tal do "climão" quem faz são vocês! Adoro a Yasmin Brunet, que, aliás, ta mandando muito bem", escreveu a atriz em comentário no Instagram. "Tava fazendo meu trabalho, adoro e admiro muito a Paolla Oliveira, que sempre foi um amor comigo", acrescentou a modelo.

Na ocasião, a reportagem testemunhou quando Paolla foi chamada por um produtor para dar entrevista para Yasmin e declinou o convite, dizendo que faria mais tarde. Após a resposta, a equipe e a modelo ficaram cabisbaixos com a situação.

Paolla ainda explicou por que não quis dar entrevistas nem fazer coreografias que Yasmin estava propondo. "Tinha acabado de chegar, fiquei de voltar, mas fui curtir e não voltei, me parece normal. Aliás, não sei mesmo fazer as dancinhas, ia pagar mico".

