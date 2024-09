Mariah Carey aproveita pausa para levar filhos à Grande Muralha da China

Mariah Carey realizou dois shows na China, nos dias 15 e 16 de setembro, e aproveitou a ocasião para levar seus filhos gêmeos, Moroccan e Monroe, em uma viagem especial.

Durante uma pausa na agenda de compromissos, a cantora aproveitou para visitar a Grande Muralha da China com os filhos e compartilhou o momento em sua conta no Instagram. Na legenda das três fotos postadas, Mariah comentou: "It really is great" (é realmente espetacular), fazendo referência ao nome em inglês do monumento, The Great Wall of China.

Na primeira foto, Mariah aparece com os gêmeos, tendo a imponente muralha e as montanhas como pano de fundo. Monroe, fã de Olivia Rodrigo, vestia um casaco da turnê da cantora, enquanto seu irmão, Moroccan, usava uma camiseta com uma ilustração de Vincent Van Gogh, combinada com shorts jeans.

Os gêmeos, de 13 anos, são fruto do casamento de Mariah Carey com Nick Cannon, com quem a estrela foi casada de 2008 a 2016.

