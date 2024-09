Comissária de bordo morre minutos após avião decolar

Uma comissária de bordo morreu poucos minutos após a decolagem do voo em que trabalhava, na Itália.

De acordo com o jornal The Heraldz, Gabriella Cario, de 57 anos, já se sentia indisposta antes de embarcar no aeroporto de Reggio Calabria, em Nápoles, mas decidiu ignorar os sintomas. Mesmo com sinais de mal-estar, Gabriella recusou atendimento médico, afirmando que queria chegar a Roma o mais rápido possível para estar com seu marido e seus três filhos.

No entanto, logo após a decolagem, a comissária sofreu um colapso diante dos colegas e passageiros. Equipes de paramédicos foram acionadas, mas não conseguiram reanimá-la.

O voo 1156 da ITA Airways, com destino ao Aeroporto de Roma Fiumicino, foi adiado para a noite seguinte após o falecimento, causando atrasos em outros voos.

A suspeita é de que Gabriella tenha sofrido um ataque cardíaco.

