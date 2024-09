Dani Calabresa lamenta saída de Boninho: 'Chefão se pirulitou e eu não sei de mais nada'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A saída de Boninho da Globo ainda rende. Duas semanas depois do anúncio, Dani Calabresa lamenta o desligamento do diretor e conta que não sabe se vai continuar com o quadro no BBB.

"Quem sou eu para falar alguma coisa do programa? O chefão se pirulitou e não sei absolutamente de nada", disse ela no Rock in Rio, neste sábado (21).

Calabresa afirmou que, se depender de sua vontade, estará na próxima edição. "A decisão é do Rodrigo Dourado. Eles sabem que podem contar comigo. Me ligou e eu me taco lá na grama sintética [risos]".

A atriz também diz que Boninho é um chefe de deixar saudades e não querer ver pelas costas. "Ele foi muito legal comigo. Tive uma experiência positiva. Onde será que ele entregou o currículo, hein? De repente, eu entrego no mesmo lugar", brincou.

Leia Também: Tio faz raríssimo comentário sobre encontro de Harry e William