Morre David Graham, voz de 'Peppa Pig' e 'Doctor Who', aos 99 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator inglês David Graham, famoso por dublar personagens como o avô de "Peppa Pig" e os vilões Daleks em "Doctor Who", morreu neste sábado (21) aos 99 anos. A informação foi confirmada pelo produtor de TV Jamie Anderson.

Jamie é filho de Gerry Anderson, criador da série de TV britânica "Thunderbirds", da qual Graham também participou. Na conta oficial de Gerry no X, ele postou que "David foi sempre um ótimo amigo. Vamos sentir sua falta, David. Nossos pensamentos estão com a família e amigos de David."

A causa de morte não foi divulgada.

No começo de sua trajetória, Graham teve diversos papéis no teatro e TV britânia. Dublou os Daleks de "Doctor Who" a partir de 1963, e, dois anos depois, fez diferentes personagens de "Thunderbirds". Em 2004, se tornou a voz de Vovô Pig, em "Peppa Pig", o que fez até 2022.