Elenco de Friends está preocupado com Matt LeBlanc após morte de Matthew Perry

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os integrantes do elenco de "Friends" estão preocupados com Matt LeBlanc, intérprete de Joey na série. A inquietação é por causa de um comportamento recluso do ator após a morte de Matthew Perry, amigo e colega de elenco na produção, em outubro de 2023.

LeBlanc foi flagrado por paparazzi no início de setembro em um showroom de carros no vale de San Fernando, Califórnia, Estados Unidos, com a aparência um pouco descuidada. O registro deixou seus companheiros apreensivos.

Segundo a revista In Touch Weekly, desde a morte de Perry, as aparições públicas de LeBlanc têm sido raras. Segundo uma fonte próxima ao ator, seus amigos notaram uma mudança em seu comportamento e essa pessoa ainda contou à reportagem que Jennifer Aniston e o resto da equipe não têm notícias do amigo. Para o quarteto, o ator parece ter perdido o interesse em socializar com os colegas.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow e David Schwimmer estariam tentando ajudar o amigo a superar essa fase difícil e o desejo do grupo é que ele volte ao convívio e "a sorrir como antes". Ainda de acordo com a reportagem a tragédia com Perry o ensinou aos atores o quão curta e preciosa é a vida.

