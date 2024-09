Ringo Starr cancela shows após piora em quadro de saúde

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ringo Starr, 84, ex-baterista dos Beatles, precisou cancelar os dois últimos shows de sua atual turnê com a All Starr Band.

A decisão veio devido a problemas de saúde. O músico estava programado para se apresentar na Filadélfia e em Nova York nesta semana.

Ele foi aconselhado pelos médicos a descansar após contrair uma gripe. De acordo com um comunicado oficial divulgado pela banda, os ingressos dos eventos cancelados serão automaticamente reembolsados, e os compradores serão notificados por e-mail sobre o processo.

O comunicado lamentou o ocorrido. "Hoje Ringo Starr e a sua All Starr Band anunciaram que infelizmente terão de cancelar os seus dois últimos shows, incluindo a apresentação desta noite no TD Pavilion no The Mann na Filadélfia, PA e amanhã no Radio City Music Hall em Nova Iorque devido à doença. Ringo ficou constipado e depois de consultar um médico foi aconselhado a cancelar estes dois shows restantes e descansar".

