Mãe de filha do MC Poze do Rodo o acusa de ser pai ausente

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mãe da quarta filha do MC Poze do Rodo, Isabelly Pereira fez um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira (27) sobre a paternidade do cantor. Os dois são pais de Jade, de um ano.

Isabelly disse que resolveu se pronunciar após receber críticas nas redes sociais, por estar supostamente afastando sua filha do próprio pai. Internautas também diziam que ela teria engravidado de propósito.

No Instagram, a influenciadora negou que tenha dado o "golpe da barriga" no pai de sua filha: "A minha filha não foi planejada, mas também não foi um acidente porque a gente entendia as consequências que poderia ver dos nossos atos", declarou ela, dizendo que não fazia uso de anticoncepcional e que o funkeiro sabia.

"Desde que eu engravidei, eu falei que ele precisava ser um pai para a Jade", disse Isabelly, contando que, logo que a filha nasceu, Poze era um pai presente. Contudo, a situação mudou com o passar do tempo.

"Depois de um tempo, ele se esfriou totalmente com a filha dele, não perguntava mais, não fazia questão. Isso foi bem antes de ele reatar o relacionamento dele", disse a influenciadora, se referindo a Viviane Noronha, que está noiva do funkeiro.

A influenciadora compartilhou prints de conversas e disse que o funkeiro passava meses sem ver a filha. "Chegou a um ponto em que ele via a filha de dois em dois meses, de três em três meses", contou.

Isabelly ainda esclareceu uma confusão que intrigava os fãs. Ela explicou por que não aceitou que o cantor fizesse uma festa de aniversário separada da filha, sendo que o combinado seria sido uma única comemoração. "Ele cancelou tudo, falou que não teria festa e que ele faria uma festa separada para a filha dele. Foi aí que eu falei que ele não ia fazer", disse ela.

Também nas redes sociais, MC Poze criticou as acusações de Isabelly e disse ter certeza de que é um pai presente. "Tem que ficar provando que eu sou um bom pai pra quem? Eu sou um ótimo pai, eu tenho absoluta certeza"

"Todos conhecem bem a laia dessa gentalha ali. Quer arrumar alguma parceria. Pensa quem quiser, cai nessa ladainha quem quiser", acusou ele.