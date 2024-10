Lucas Buda diz que recusou convite para A Fazenda 16

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-namorado de Camila Moura, que está confinada na Fazenda, o ex-BBB Lucas Buda afirmou que também foi convidado pela Record para participar do reality, mas não quis.

Em entrevista ao podcast De Hoje a Oito, transmitido no canal do iBahia no YouTube, Buda disse que não valia a pena entrar em outro reality show e ter que abandonar seus projetos profissionais. Segundo ele, a proposta da Record era de R$ 70 mil.

"Eu avaliei se pela grana valia a pena abrir mão do mestrado que estou terminando de fazer em uma faculdade federal. Era o sonho da minha vida", falou o ex-BBB.

Questionado se a participação da ex-namorada pesou na decisão, ele jurou que não. "Não cabe a mim opinar sobre Camila entrar ou não na Fazenda, a gente está separado já tem um tempo. Estou seguindo a minha vida, tentando ser feliz da minha forma", encerrou.

