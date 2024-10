Zayn publica carta a Liam Payne: 'Nunca te agradeci por me apoiar em momentos difíceis'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após Louis, Zayn Malik foi o segundo membro do One Direction a publicar uma homenagem a Liam Payne, que morreu na última quarta-feira (17) aos 31 anos. O cantor britânico disse que nunca teve a chance de agradecer ao amigo pelo apoio, mas se esforçou para fazê-lo.

"Liam, eu me peguei falando alto com você, na esperança de que você pudesse me ouvir. Não posso deixar de pensar de forma egoísta que ainda existiam tantas outras conversas para a gente ter na vida. Eu nunca consegui te agradecer por me apoiar em alguns dos momentos mais difíceis da minha vida", escreveu Zayn.

O cantor escreveu que Liam o ajudou nos momentos difíceis da vida de jovens famosos: "Eu era um garoto de 17 anos e estava sentindo falta de casa, você sempre estava lá com uma perspectiva positiva e um sorriso reconfortante e me deixava saber que você era meu amigo e que eu era amado".

"Não consigo explicar o que faria para te dar um último abraço, me despedir de você adequadamente e dizer que eu te amei e te respeitei muito", escreveu Zayn.

Ele descreveu o amigo como um jovem sensível, "teimoso, cheio de opiniões e não dava a mínima para dizer às pessoas quando elas estavam erradas". "Mesmo que tenhamos brigado por causa disso algumas vezes, eu sempre respeitei você por isso secretamente", contou.

Para ele, Liam era o membro do One Direction "mais qualificado em todos os sentidos", em relação à música: "Eu não sabia nada em comparação, eu era uma criança novata sem experiência e você já era um profissional".

"Você sempre ficou feliz em saber, não importa o que aconteceu no palco, sempre poderíamos contar com você para saber para que lado dirigir o navio em seguida", completou.

Liam morreu aos 31 anos na última quarta-feira. Ele foi encontrado morto no hotel CasaSur, em Buenos Aires, na Argentina. Ele viajou ao país no dia 4 para assistir a um show de seu ex-colega de banda, Niall.

