Bill Maher diz que só sai com mulheres muito jovens: 'Mais novas do que eu deveria'

(FOLHAPRESS) - Aos 68 anos, o comediante e apresentador americano Bill Maher se abriu sobre suas preferências sexuais. Em entrevista a um podcast, ele revelou ser fissurado em "novinhas".

"Meus encontros não são apropriados para a minha idade", disse ele aos entrevistadores Michael Bosstick e Lauryn Evarts Bosstick, do podcast "The Skinny Confidential's Him & Her".

"Não estou interessado em mulheres da minha idade", completou. Questionado se seus interesses amorosos "buscam um contexto não ortodoxo, tipo mais jovens do que você deveria?", ele respondeu: "Buscam não, eles definitivamente são. E azar de quem reclamar comigo."

Ainda no podcast, ele falou que não acredita em casamento. "Estraga tudo. Alguns podem não entender minhas escolhas, mas é o que funciona para mim", disse ele, que nunca se casou nem teve filhos.

