Filhos de Sean 'Diddy' Combs defendem rapper de acusações de abuso sexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família de Sean "Diddy" Combs -preso desde 16 de setembro, acusado de abuso e tráfico sexual-está defendendo o rapper e produtor americano em meio às acusações e aos mais de 120 processos.

Em uma nota publicada nas redes sociais na manhã desta terça-feira (22), o mais velho dos sete filhos de Diddy, o ator e cantor Quincy Brown, afirma que ele e seus irmãos apoiam o pai em meio às recentes acusações.

"O último mês devastou nossa família. Muitos julgaram tanto ele quanto nós com base em acusações, teorias da conspiração e narrativas falsas que se espalharan de maneira absurda nas redes sociais. Estamos unidos, apoiando você a cada passo do caminho. Nos agarramos à verdade, sabendo que ela prevalecerá, e nada quebrará a força da nossa família. Sentimos sua falta e amamos você, pai", escreveu no Instagram.

Na segunda (21), sete novos processos contra o bilionário do rap foram protocolados pelo advogado Tony Buzbee. Em um dos casos, uma mulher alega que Diddy a teria drogado e estuprado quando ela tinha 13 anos de idade.

Além de Quincy, de 33 anos, Diddy tem outros seis filhos: Justin, de 30, Christian, de 26, Chance, de 18, D'Lila e Jessie, ambas com 17, e Love Sean, de 2 anos de idade.

Em setembro, Quincy, Christian, Jessie e D'Lila repudiaram que o pai teria algo a ver com a morte da mãe, a modelo Kimberly Porter, em uma publicação conjunta no Instagram. "Sua memória não deve ser manchada por teorias da conspiração terríveis", diz a nota.

Os seis filhos mais velhos e a mãe do magnata do rap Janice Small Combs compareceram à audiência federal de 10 de outubro, onde um juiz definiu a data do julgamento de Diddy. Ele aguarda julgamento -previsto para maio de 2025- detido sem fiança desde sua prisão, em 16 de setembro, e aguarda. A defesa alega sua inocência.

