Diddy é acusado de abusar sexualmente de menina de 13 anos

O magnata da música Sean 'Diddy' Combs, que está atualmente sob custódia federal após múltiplas acusações de extorsão e tráfico sexual, foi acusado de estuprar uma menina de 13 anos, numa 'after party' do prêmio MTV Video Music Awards, em 2000.

De acordo com o The New York Post, a mulher, atualmente com 37 anos, entrou com uma ação judicial no tribunal federal de Nova York no domingo, 20 de outubro.

A mulher, que se identifica como 'Jane Doe', alega que o incidente ocorreu no dia 7 de setembro de 2000. A mesma teria ido para um quarto vazio para se deitar, uma vez que se sentia "tonta" por ter bebido álcool.

Ela alega que acabou sendo estuprada por uma celebridade masculina não identificada, enquanto uma outra do sexo feminino, também não identificada, assistia. Logo depois, Combs também a estuprou com a presença dessas duas pessoas.

'Jane Doe' afirma ainda que Combs a teria forçado a fazer sexo oral, mas que ela acabou por o atingir no pescoço, conseguindo fugir do quarto.

Em resposta a esta nova acusação, os advogados de Sean 'Diddy' Combs responderam que a "enxurrada de registros" são tentativas das alegadas vítimas para "ganharem destaque e publicidade".

"O Sr. Combs e sua equipe jurídica têm total confiança nos fatos, nas suas defesas legais e na integridade do processo judicial", disseram ao E! News. "No tribunal, a verdade prevalecerá: o Sr. Combs nunca abusou sexualmente de ninguém - adulto ou menor, homem ou mulher", concluíram.

Recorde-se que Diddy está preso no Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn, sob acusações de extorsão, tráfico sexual e prostituição, das quais ele se declara inocente. O seu julgamento está previsto para maio de 2025.

