Música inédita de Liam Payne gravada antes de sua morte será lançada na sexta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova música de Liam Payne será lançada ainda nesta semana, divulgou a imprensa britânica nesta terça-feira (29). O músico Sam Pounds gravou o dueto "Do No Wrong" com o ex-One Direction semanas antes de sua morte, que chegará na sexta-feira (1º) às plataformas de áudio.

Segundo Pounds, o objetivo é que a música seja "uma bênção para o mundo, como Liam sempre sonhou". "Eu oro para que os anjos confortem vocês todos os dias enquanto ouvem. Eu oro para que essa música seja uma bênção para Ruth, Bear e toda a família. Rezo para que esta canção eclipse os ecos negativos. Rezo para que o poder de cura positivo sobrenatural envolva cada um de vocês", escreveu o cantor e compositor em uma publicação no X.

As investigações acerca da morte de Payne continuam em andamento. O músico de 31 anos morreu em Buenos Aires, em 16 de outubro, ao cair do terceiro andar da sacada de um hotel. Agentes da polícia foram ao local quando trabalhadores do hotel relataram um homem agressivo, que poderia estar sob influência de drogas ou álcool. O serviço de emergência confirmou a morte.

Um relatório preliminar de toxicologia feito após sua autópsia indicou que o cantor tinha drogas em seu sistema quando morreu. Os resultados não são conclusivos, e o corpo de Payne só será liberado após os exames.

Payne havia viajado à capital argentina com sua namorada, Kate Cassidy, para assistir ao show de outro ex-One Direction, Niall Horan.

