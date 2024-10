Ana Paula Padrão não renova com MasterChef e deixa programa em dezembro

(UOL/FOLHAPRESS) - Ana Paula Padrão deixará de apresentar o MasterChef a partir de dezembro. Em comum acordo, apresentadora e atração decidiram por não renovar o contrato da comunicadora, que se encerra ao final deste ano.

Ana Paula se despedirá do programa no MasterChef Confeitaria. Edição inédita será exibida entre 19 de novembro e 19 de dezembro. As informações foram confirmadas a Splash pela assessoria de imprensa da Band.

A Band divulgou nota para anunciar decisão sobre fim do vínculo com a apresentadora. "A jornalista foi fundamental para o sucesso da atração, que foi ao ar pela primeira vez em setembro de 2014, popularizando a gastronomia no país," diz o texto divulgado pela emissora.

A apresentadora vai se dedicar a um projeto de educação no setor privado, mas não deu detalhes. "Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta", disse Ana Paula no mesmo comunicado.

"Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo", declarou Ana Paula Padrão.

Ana Paula Padrão apresentou todas as temporadas do MasterChef até o momento. Ela comandou as atrações com cozinheiros amadores e profissionais na disputa, além de crianças e maiores de 60 anos.

Na Band, a apresentadora também participou de coberturas jornalísticas. Foi o caso da repercussão da epidemia do Ebola na Guiné, em 2014. Ela também integrou Conexão com The New York Times, programa exibido pela BandNews TV em 2016, e o Ana Paula Padrão.doc, levado ao ar pela Band no ano seguinte.

"A emissora tem enorme admiração por ela, agradece por toda sua dedicação na última década, e mantém as portas abertas para trabalhos futuros, reforçando a relação de amizade e confiança que continuará pelos próximos anos", disse a Band, sobre Ana Paula Padrão.

Ela estreou na TV ainda na década de 1980 como repórter na TV Brasília, afiliada da Rede Manchete. Depois, foi correspondente da Globo em Londres e Nova York, além de somar passagens pelo SBT e pela Record antes de ser contratada pela Band em 2014.

