Eduardo Sterblitch diz que não nasceu para ser protagonista

(FOLHAPRESS) - Intérprete de Alfredo Honório, dono de um canal de TV e apresentador em "Garota de Momento", Eduardo Sterblitch se empolga ao falar dos bastidores da nova trama das 18h da Globo. Conta que tem criado vinhetas, músicas e até dado alguns palpites nas gravações por causa da leveza do seu núcleo.

O ator reconhece que não nasceu para ser protagonista de novelas. "Não é para mim. Protagonistas gravam muitas cenas e não consigo ter um poder tão grande de concentração para manter uma linha de raciocínio para chegar até o fim sabendo o que estou fazendo. Preciso gravar menos para poder me divertir", explica.

"Garota do Momento" é a segunda novela na carreira do ator, que reconhece ter se inspirado em Silvio Santos na composição de Alfredo. " O Silvio está mais fresco na nossa memória porque ele há pouco tempo faleceu. E também é um dos apresentadores mais populares do Brasil. Mas a minha vontade é fazer uma homenagem a todos. Penso em coisas que o Gugu fazia, que o Mion faz, que o Luciano faz, a Hebe, a Sabrina. Fico estudando os nossos apresentadores."

Sterblitch também falou de sua parceria com Maria Eduarda Carvalho na trama. "Maravilhosa. A gente já fez um casal em 'Éramos Seis', que foi minha primeira novela e também foi um personagem nessa linha leve. A gente já tem intimidade, se entende no olhar e isso já é meio caminho andado", diz.

