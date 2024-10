Princesa Ana surge com casaco que rainha Elizabeth II costumava usar

A princesa Anne e a rainha Elizabeth II compartilhavam, além de uma forte ligação familiar, um estilo semelhante que muitas vezes era refletido nas roupas. Recentemente, a princesa Anne homenageou sua mãe ao usar uma peça icônica de seu guarda-roupa.

Durante o Encontro Anual da Comissão Eletrotécnica Internacional da British Standards Institution, em Edimburgo, Escócia, Anne apareceu com um casaco roxo que pertencia à rainha Elizabeth II. Ela combinou o casaco com uma saia de padrão navy e uma blusa de seda, um visual clássico que remete ao estilo elegante de sua mãe, conforme relatado pela Hello!

© X/Getty Images

