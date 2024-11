Ricardo Vianna celebra gravidez de Lexa: 'Agora sou pai de duas crianças'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ricardo Vianna, 32, celebrou a gravidez de sua noiva, Lexa, 29, nesta quinta-feira (31).

O ator compartilhou uma série de fotos comemorando a novidade. "Deus é maravilhoso! A vida é mesmo uma caixinha de surpresas. A única certeza que tenho é que fazendo o bem, o bem volta", iniciou ele.

Vianna não escondeu a alegria com o momento especial. "Somos felizes, não desejamos o mal de ninguém, e estamos realizando nossos sonhos e escrevendo nossa história. A vida é linda, família!", afirmou.

Ele, que já é pai de Cecília, 9, agradeceu por aumentar sua família ao lado de Lexa. "Agora eu sou pai de duas crianças! Que benção! Obrigado, Pai! Obrigado minha linda mulher por me proporcionar tamanha felicidade, por me amar e paparicar! Te amo! O pai tá on!", concluiu.

Os seguidores parabenizaram os papais pela novidade. "Felicidades ao casal! E muita saúde pro baby Riclexa", escreveu um perfil nos comentários. "Toda felicidade do mundo, vocês merecem", disse outro.