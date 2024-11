Quincy Jones é lembrado por Milton Nascimento e Margareth Menezes; leia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morto neste domingo (3) aos 91 anos, o produtor Quincy Jones vem sendo lembrado por diversos artistas da música nacional e estrangeira, que enchem as redes sociais de homenagens a este que foi um dos nomes mais importantes da indústria fonográfica.

No Brasil, Milton Nascimento publicou uma foto antiga ao lado do que chamou de "querido irmão". Eles eram amigos desde os anos 1960 e Jones, por sua vez, foi um dos grandes entusiastas da música brasileira fora do país.

"Hoje amanheci com a triste notícia da partida do meu grande e amado amigo, Quincy Jones", escreveu Milton ao lado da imagem. "Quincy foi um grande admirador e disseminador da música brasileira pelo mundo, e produziu muitos dos discos mais emblemáticos e importantes da história da indústria musical."

"Há um tempo, ele me ligou por videochamada, e matamos um pouco da saudade, que, agora, será eterna. Descanse em paz, querido irmão", finalizou. Durante a pandemia de Covid-19, Milton publicou nas redes sociais uma foto da chamada de vídeo, em que ele e Jones fazem corações com as mãos.

O produtor, responsável por projetos emblemáticos de nomes como Frank Sinatra e Michael Jackson, também recebeu homenagem do ex-VJ da MTV Brasil Luiz Thunderbird. "Perdemos Quincy Jones. O mundo que faça silêncio por alguns instantes para homenagear esse monstro sagrado da música", escreveu ele no X, antigo Twitter.

Já a ministra da Cultura e cantora Margareth Menezes chamou Jones de "um dos maiores ícones da música". "Ele esteve ao lado de grandes nomes, como Michael Jackson, Frank Sinatra e Milton Nascimento. Sua obra influenciou e inspirou muita gente! Meus sentimentos à família e amigos", escreveu nas redes sociais.

Lá fora, a cantora cubana Gloria Esfefan publicou uma foto ao lado do produtor, acompanhada de uma mensagem em versões em inglês e espanhol. "O mundo está diferente hoje, porque Quincy Jones não está mais nele. Mas ao longo de sua via, em todas as etapas, e em todos os palcos, ele mudou nossa existência para melhor, com as notas musicais que criou e as pessoas que tocou com o seu amor", escreveu ela.

O DJ David Guetta também recuperou um registro ao lado do americano, e disse que era difícil expressar com palavras o impacto que Jones teve em sua carreira. "Ele não era apenas uma lenda, mas uma inspiração, um pioneiro e um verdadeiro gênio."

Jones foi tão importante para a indústria fonográfica que as homenagens chegam de artistas dos mais variados gêneros. No hip hop, LL Cool J disse que Jones foi um pai, mentor, modelo e rei. "A música não seria música sem você", escreveu.

Atores também relembraram Jones. Colman Domingo, por exemplo, falou sobre ter ajoelhado quando conheceu o "senhor música americana". Michael Caine o chamou de seu gêmeo celestial e de titã musical.

