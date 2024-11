'É baseada nas desilusões do roteirista e um pouco nas minhas', diz Marquezine sobre série

(FOLHAPRESS) - "Amor da Minha Vida" é o novo xodó de Bruna Marquezine. É assim que a atriz descreve a nova série da Disney+ que, além de protagonizar, ela codirigiu.

"O René [Sampaio, diretor], disse que eu tinha total capacidade de dirigir. Se ele se arrependeu, não sei", brincou a atriz neste domingo (10) no palco da D23, evento da Disney para divulgar os novos projetos para a imprensa e fãs.

Escrita por Matheus Souza, a série é uma comédia romântica moderninha, de ritmo corrido e diálogos cheios de tiradas millenials, no estilo "Love" e "Ninguém Quer", da Netflix.

"A série fala de amor de uma forma muito honesta. É sobre amadurecimento, pessoas que passam pela nossa vida e nos marcam", diz Bruna.

Matheus Souza, autor da trama, diz que se inspirou no "fracasso absoluto" da própria vida amorosa. "Todo chifre que eu já levei, todo o sofrimento que passei. Mas espero que gere entretenimento para vocês", diz.

"É baseada nas desilusões amorosas do Matheus e um pouquinho nas minhas", completa Bruna.

"Amor da Minha Vida" também conta com o casal da vida real Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão no elenco. "Quem não adoraria trabalhar com o amor da sua vida?", disse o ator no palco do evento, fazendo um trocadilho meloso com o nome da série.

A produção estreia em 22 de novembro no Disney+.

