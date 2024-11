Gizelly está na roça; Flora, Vanessa e Luana disputam prova do Fazendeiro

(FOLHAPRESS) - A oitava roça de A Fazenda 16 está formada e tem apenas mulheres no elenco. Gizelly Bicalho foi indicada pelo fazendeiro Sacha Bali e está direto na disputa pelos votos do público.

Albert Bressan, que ganhou a Prova de Fogo, escolheu o pergaminho branco, que lhe deu imunidade, e entregou o pergaminho laranja para Flor Fernandez. Flor teve que escolher apenas três peões da sede para serem votados. Ela nomeou Flora Cruz, Sidney Sampaio e Babi Muniz. Apenas os três podiam levar votos da casa.

A mais votada foi Flora, que acabou na roça com nove votos. Ela puxou Vanessa Carvalho da baia. Luana Targino sobrou no Resta Um e acabou ocupando o quarto banquinho da roça. A vetada da prova foi Gizelly.

No programa desta quarta-feira (13), Flora, Luana e Vanessa disputam a prova do Fazendeiro. As duas que perderem enfrentarão Gizelly na disputa pelos votos do público.

