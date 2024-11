Cher relembra encontro com Salvador Dalí após sexo grupal de artista

MARIA PAULA GIACOMELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cher passou por momentos desconfortáveis junto com seu ex-marido durante um encontro com o artista Salvador Dalí.

Na biografia recém-lançada "Cher: The Memoir, Part 1", a cantora relembrou quando interrompeu um sexo grupal promovido pelo espanhol, de acordo com a revista People. Ela e Sonny Bono estavam hospedados em Nova York para visitar um amigo e foram convidados por Dalí para uma festa.

Ao chegar, a voz de "I Got You Babe" se disse surpresa em como encontrou o local, com pessoas nuas ou pouco vestidas. "Todos eram ou bonitos ou bizarros e todos eles pareciam estar chapados. Uma garota sem sutiã saiu usando uma blusa transparente", descreveu no livro.

A situação, segundo ela, ficou pior ainda quando ela se sentou em um sofá e percebeu que havia algum objeto embaixo. "Era um peixe de borracha lindo e Dalí disse que era um brinquedo sexual vibratório".

Apesar da situação inusitada, a cantora tentou manter a compostura, apesar de estar gritando por dentro.

"Tenho certeza de que Dalí pensou que éramos cretinos, mas naquela época não nos importávamos mais."

