Tony Ramos faz balanço de 2024 e relembra cirurgias na cabeça

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ano de 2024 foi marcante para Tony Ramos. Além do sucesso profissional na TV e o teatro, ele também enfrentou um problema de saúde. Em maio, o ator passou por duas cirurgias de emergência no cérebro e, seis meses após os procedimentos, Tony afirma que se sente muito bem: "Papai do céu é maior e é mais forte, estou chegando novo para 2025".

Ele não esconde que as cirurgias foram inesperadas. "Tem um momento que a vida nos prega uma peça, né? Eu tive que fazer uma cirurgia, depois a segunda. Posso lhe garantir, foi mais que susto, foi um susto triplicado", afirmou em entrevista ao Gshow

Tony Ramos, que renovou se contrato com a Globo em setembro, foi internado no dia 17 de maio, após passar mal em casa e precisar se submeter a uma primeira cirurgia para drenar um hematoma subdural - um acúmulo de sangue que se forma entre o cérebro e o crânio. Dois dias depois, ele passou por uma nova intervenção após apresentar novos distúrbios de coagulação com a formação de novos hematomas.

O ator aproveitou para fazer um balanço sobre sua vida profissional em 2024: "Foi um ano lindo para mim neste aspecto. Em janeiro, terminei "Terra e Paixão", uma novela que eu amei fazer. António La Selva é um personagem que ficou para sempre na minha vida. Estreei minha peça com a Denise Fraga, um sucesso nacional,e estou gravando The Masked Singer Brasil, que vai ser lindo, com o tema das novelas da Globo, para comemorar os 60 anos", disse.

