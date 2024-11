Veja quem são os indicados para o TikTok Awards 2024 e saiba como votar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O TikTok Brasil anunciou quem são os criadores de conteúdo que concorrem na premiação que elege os destaques da plataforma em 2024.

No total, são 10 categorias para eleger os "criadores do ano, ícones do amanhã". A competição é dividida em duas etapas: primeiro, é preciso escolher entre os indicados os cinco finalistas de cada categoria, que serão revelados em 4 de dezembro.

Na segunda fase, os escolhidos também serão eleitos pelo voto popular, que poderão votar diretamente na página do prêmio no TikTok, até 15 de dezembro. O anúncio dos vencedores será feito em cerimônia ao vivo em 17 de dezembro, com transmissão pelo TikTok. Veja quem são os indicados:

*

VÍDEO DO ANO

Arthur Paek

Camila Pudim

Brian Baldrati (Is this real)

Lara Santana

Larissa Gloor

Lucas Rangel

Nina Baiocchi

Pkllipe

Raphael Vicente

Reeh Augusto

Criador do Ano

Arthur Paek

Bomtalvão

Braune

Camila Pudim

Eloá Almeida

Stenio Girardelli (Laactea)

Lara Santana

Lucas Rangel

Samanta Alves

Reeh Augusto

Estrela do Ano

Ana Castela

Ana Maria Braga

Giovanna Antonelli

Ingrid Guimaraes

Luan Pereira

Luciano Huck

Lázaro Ramos

Selton Mello

Tais Araujo

Viih Tube

#TikTokModaEBeleza: Quem criou tendência

Adam Mitch

Carol Mamprin

Dante Olivier

Mirella Qualha

Iara Sannyy

Lisa Barcelox

Manu Canielas

Rafael Santos

Jessica Lopes

Gabb (Tictoxica)

#TikTokMeFezOuvir: Hit do ano

Beijos, Blues e Poesia (Seu desejo)

Casca de Bala (Thullio Milionário)

Macetando (Ivete Sangalo & LUDMILLA)

MTG Quem Não Quer Sou Eu (DJ TOPO)

Nosso Primeiro Beijo - Ao Vivo (Gloria Groove)

Qual é seu desejo? (TZ da Coronel & Ryu, the Runner & Nagalli)

RAM TCHUM (DENNIS & Ana Castela & MC GW)

Só Fé (Grelo)

THE BOX MEDLEY FUNK (THE BOX & Mc Brinquedo & Mc Cebezinho & MC Tuto & Mc Laranjinha)

to bem (Jovem Dionisio)

#AprendaNoTikTok: Quem sabe, compartilha!

Debora Aladim

Gis com giz

Igor Bucioli

Lolivlet

Tawany Rocha

Mari Krüger

Nath Finanças

Ana Bonassa & Laura Marise (Nunca vi 1 Cientista)

Pedro Loos

Carol (Português é legal)

#TikTokMeFezAssistir: Vale o spoiler

Alicia Righi

Arthur Viana

Bruno Faulin

Chrystian Lemos

Dio Verino

Karol Gomes

Gabi Marques

Matheus (Loading Séries)

Suuh Costa

Ygor Palopoli

#TikTokEsportes: Medalha de ouro em conteúdo

Andressa Fontinele

Aninha Freestyle

Negrete

Felipe Motta

Fla Bandoni

Gabi Gagliassi

Jowzinn

Kaike

Matheus Mazzola

Lucas Veloso

#TikTokReceita: Humm... deu até fome!

Arthur Paek

Betto Auge

Cheff Otto

Danilo Carneiro

Marina (Eu prefiro doce)

Pedro Freitas (Explore Comigo)

Gaba Bruno

Mah Marangoni

Mustache

Thallita Xavier

Leia Também: Empresa de Elon Musk vai tentar controlar braço robótico com pensamentos